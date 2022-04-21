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Работы по модернизации пути начались на грузонапряженных участках Красноярской железной дороги

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Красноярск
11:28 21 Апреля 2022
ремонт, железные дороги, транспорт, сезон
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На Красноярской железной дороге стартовала летняя ремонтно-путевая кампания, в ходе которой предстоит обновить 246 км железнодорожного пути и уложить 116 новых стрелочных переводов.

Первыми масштабные ремонтно-путевые работы развернуты на станции Критово и перегоне Филимоново – Канск-Енисейский, расположенных на Транссибе. Также модернизация началась на перегоне Крупская – Жерлык на южном ходу Красноярской магистрали. В сутки по этим участкам может следовать до 160 грузовых и пассажирских поездов суммарно западного и восточного направлений.

Работы по модернизации пути начались на грузонапряженных участках Красноярской железной дороги

Железнодорожники проведут здесь полный комплекс работ с демонтажем старого пути и укладкой новой рельсошпальной решётки. В результате данные участки станут бесстыковыми, здесь будет уложен так называемый «бархатный путь». Поезда по такому пути идут плавно, без вибрации, что обеспечивает более комфортные условия для пассажиров.

К работам привлекается тяжелая специализированная техника: щебнеочистительные и выправочно-рихтовочные комплексы, путеукладочные поезда.

В 2022 году ремонтные работы на участках КрасЖД с наиболее интенсивным движением проводятся по технологии «каскадных окон»: путь закрывается для проведения работ по графику «сутки через двое» и «сутки через трое», а в остальные дни движение поездов осуществляется в обычном режиме. Это позволяет минимизировать неудобства, связанные с необходимостью внесения временных изменений в график движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов. Качество проведения ремонта при этом остается на высоком уровне.

Работы по модернизации пути начались на грузонапряженных участках Красноярской железной дороги

Отметим, ремонтно-путевые работы носят сезонный характер и выполняются железнодорожниками с апреля по октябрь. Результатом этих мероприятий является повышение безопасности и надежности инфраструктуры, а также увеличение скорости движения пассажирских и грузовых поездов.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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