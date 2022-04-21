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В Красноярском крае жалуются на навязывание услуг при получении кредитов

Главная Общество
Красноярск
12:01 21 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, банки, роспотребнадзор
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В этом году в управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступило более 60 жалоб от жителей региона на навязывание им дополнительных услуг при получении кредитов в банках.

Как правило, потребители часто сами не знают об этих услугах и, как показывает практика, они им не нужны.

— Недавно к нам обратился пенсионер. Ему при заключении кредитного договора в одном из крупных российских банков были подключены услуги, о которых сам потребитель даже не догадывался. Подключили доступ к сервису для решения любых жизненных вопросов: бытовых, финансовых, юридических и медицинских, а также платные смс-уведомления, — пишет глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале. — Только после зачисления кредитных средств на личный счёт произошло списание 18 000 рублей. Наше ведомство провело проверку. Было выявлено, что банк не предоставил возможность потребителю согласиться или отказаться от дополнительных услуг.

Банк привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ в виде штрафа в 20 000 руб.

За решением о возврате денег за дополнительные услуги пенсионеру нужно обратиться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг.

Внимательно читайте все страницы договора перед подписанием, чтобы не попадать в подобную ситуацию, если есть возможность, возьмите его домой для изучения в неторопливой обстановке.

Отметим, что 30 декабря 2021 года вступили в силу нормы ФЗ от 02.07.2021 № 328-ФЗ. Кредитным организациям запрещено заранее проставлять отметку о согласии на дополнительные услуги в заявлении гражданина о получении кредита.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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