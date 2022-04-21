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В Красноярске открылась выставка предметов из коллекции семьи Евгения Абалакова

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Красноярск
10:52 21 Апреля 2022
общество, красноярск, музей, победа, выставка
Фотография © admkrsk.ru
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В музее «Мемориал Победы» открылась первая выставка предметов коллекции семьи Евгения Абалакова, которая продлится до сентября.

Коллекция предметов была привезена в Красноярск в феврале при поддержке администрации и главы города Сергея Ерёмина. Несколько десятилетий скульптуры, картины, личные вещи, семейные архивы Евгения Михайловича хранились в мастерской его сына и единственного наследника Алексея. После его смерти встала угроза дальнейшей сохранности наследия семьи. Было приято решение перевезти коллекцию в Красноярск – на родину Евгения Абалакова. Привезли 68 скульптур, 42 картины и более 20 рисунков. Среди предметов гипсовые модели скульптур «Альпинист» и «Альпинистка», с них была отлита в бронзе и установлена в Лужниках единственная из сохранившихся монументальных скульптур Евгения Абалакова.

К 77-ой годовщине Великой Отечественной войны специалисты музея отобрали предметы, рассказывающие о военной истории известного альпиниста и скульптора Евгения Абалакова.

В Красноярске открылась выставка предметов из коллекции семьи Евгения Абалакова

На экспозиции представлено много ценных экспонатов, которая разделена на три тематических блока: альпинизм, семья и творчество. Здесь и альпинистское снаряжение, и документы из военного горнолыжного лагеря Бакуриани, где Евгений Абалаков готовил для ведения боевых действий солдат-участников битвы за Кавказ.

Красноярцам показали и творческие работы Абалакова: скульптурное изображение участника битвы за Москву, альпиниста Евгения Иванова, акварели периода битвы за Кавказ и т.д.

Фронтовые письма Евгения Михайловича, написанные жене Анне и маленькому сыну Алексею – это вообще едва ли не главный акцент экспозиции. То, как их ждали по обе стороны – на фронте и в тылу, – невозможно описать словами. Среди фрагментов переписки - письмо от 9 мая 1945 года. Также в музее представлены военные награды Абалакова – медали «За оборону Москвы» и «За оборону Кавказа».

В Красноярске открылась выставка предметов из коллекции семьи Евгения Абалакова

Помимо этого, на открытии рассказали о дальнейших планах работы с коллекцией. Осенью в Красноярске пройдёт фестиваль «Абалаковские дни». Он посвящён наследию братьев Абалаковых. Недавно проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Во время фестиваля будет организована выставка личных вещей Абалаковых, спортивные соревнования, фотоконкурсы, а также создание виртуального музея.

В Красноярске открылась выставка предметов из коллекции семьи Евгения Абалакова

— Для города, его жителей и мэра Красноярска Сергея Ерёмина был очень важный вопрос — перевезти эти экспонаты, эту память, чтобы сегодня мы смогли открыть экспозицию. Она приурочена к двум важным датам — окончанию битвы под Москвой и 115-й годовщине со дня рождения самого Евгения Михайловича. Уверен, выставка вызовет интерес у большого числа жителей и гостей города, позволит глубже узнать историю жизни и достижений Евгения Абалакова. Мы будем с нетерпением ждать дальнейшего расширения экспозиции, новых мероприятий, связанных с памятью известного земляка, — сказал первый заместитель главы города Красноярска Алексей Шувалов​.

Экспозицию военных вещей семьи Абалаковых можно будет посмотреть в музее «Мемориал Победы» до сентября. С 3 по 15 мая музей будет работать без выходных с 10:00 до 15:00, в День Победы — с 08:00 до 20:00.

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