Жителям Красноярского края с инвалидностью предлагают пройти дистанционное обучение. Как сообщили в Службе занятости региона, рынок труда края предлагает более 2,4 тысячи вакансий специально для инвалидов и более 700 вариантов удаленной работы.

Подобной услугой уже воспользовались 25 человек. Так, четверо направлены на обучение специальностям электромонтер и кладовщик, один соискатель открыл юридическую компанию. Часть красноярцев работают в банке разметчиками данных. Они обрабатывают информационные материалы, чтобы искусственный интеллект научился распознавать текст, речь и изображения.

В 2022 году благодаря помощи службы занятости, работу нашли 634 инвалида.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов