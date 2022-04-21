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Подъезд к садовым обществам в районе деревни Малый Кускун отремонтируют из-за жалоб

Главная Общество
Красноярск
11:43 21 Апреля 2022
общество, в красноярском крае, дороги, ремонт
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На недочёты после ремонта маршрута пожаловались местные жители.

Специалисты управления автомобильных дорог по Красноярскому краю выезжали на объект с представителями Общероссийского народного фронта. Подрядчику необходимо ликвидировать ямы на переходном типе покрытия, а также устранить застой воды в пониженных местах.

Объект находится на гарантии до 2025 года, поэтому работы подрядчик проведёт за свой счёт. Также были определены два участка, на которых в рамках содержания обустроят водопропускные трубы.

Подъезд к садовым обществам «Тайга-2», «Кедр-9» и «Факел» в Берёзовском районе отремонтировали в прошлом году. Было восстановлено 0,5 км асфальтобетона, от съезда с федеральной трассы Р-255 «Сибирь» до улицы Лесной в Малой Кускунке, и 5,5 км щебёночного покрытия до СНТ «Факел». Ширину проезжей части увеличили на участке с переходным типом покрытия, отремонтировали водопропускные трубы. Кроме этого, установили металлическое ограждение, знаки, срезали растительность, ограничивающую видимость.

Напомним, на ремонт дорог в Красноярском крае выделили из краевого бюджета почти 3 млрд рублей. Так, 200 млн рублей пойдут на строительство дорог в в Сосновоборске, Железногорске и Енисейске. 

Фото: © пресс-служба министерства транспорта Красноярского края

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