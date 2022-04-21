Красноярцы получили четыре «Золотые Маски»

Состоялась церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Две награды у Красноярска. Ещё две получил Роман Феодори за работу в Перми, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Первую «Золотую Маску» принёс своему театру и городу оперный певец Михаил Пирогов ролью Соловей Будимирович в опере «Богатыри».

Также награду получила Марина Бабошина за роль Долли в спектакле «Анна Каренина» театра юного зрителя.

Две «Золотые Маски» взял режиссёр Красноярского ТЮЗа Роман Феодори, его опера для драматического театра «Антигона», поставленная в Пермском «Театре-Театре», признана лучшим спектаклем в номинации «оперетта/мюзикл». Сам Роман получил награду за лучшую работу режиссёра.

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