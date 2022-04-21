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В Ачинском районе ликвидировали свалку люминесцентных ламп

Главная Общество
Красноярск
10:30 21 Апреля 2022
чс, ачинск, общество, экология
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На территории Белоярского сельсовета (в районе Боготольского моста) была обнаружена свалка люминесцентных ламп.

— 19 апреля к уборке свалки была привлечена специализированная организация, которая вывезла на площадку временного хранения, а затем на утилизацию 2 693 люминесцентные лампы. Большая часть из них в целом состоянии. Затраты — около 230 тысяч рублей. 21 апреля сотрудники Россельхознадзора планируют выезд на место ликвидированной свалки. Они произведут пробы почвы и определят ущерб природе, — сообщил заместитель главы Ачинского района Алексей Бердышев.

Сотрудникам правоохранительных органов установили виновников происшествия, им будут предъявлены к возмещению затраты на утилизацию ламп. Кроме этого, они будут обязаны компенсировать экологический ущерб.

Фото: © ach-rajon.ru

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