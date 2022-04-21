В Назаровском районе заработал мини-каток на дистанционном управлении

Мини-каток на дистанционном управлении работает в пос. Преображенском. Техника уплотняет почву для будущей дороги и готовит основание под строительство. Траншейный каток с дистанционной системой управления облегчает и упрощает работу.

Подрядчик приступил к первому этапу обустройства водоочистного комплекса, сообщили в группе социальной сети «ВКонтакте» «Назаровский район».

В посёлке специалисты проведут реконструкцию водозабора. Также будут установлены водоочистное оборудование, два резервуара для чистой воды, станция второго подъёма, проложат новый водопровод. Местные жители и объекты социальной сферы будут обеспечены качественной питьевой водой.

Завершить работу подрядчик должен до конца года.

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