В Омске пройдет Open talk «200 лет Омской области: знаменитые литераторы» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21 апреля в 12:00 часов (+6 GMT) в рамках проекта, посвящённого 200-летию Омской области в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдет open talk (открытый разговор) о литераторах – поэтах и прозаиках, оставивших заметный след в истории города и региона.

Участники:

- Александр Тихонов – поэт, писатель, заведующий экскурсионным отделом исторического парка «Россия – моя история» в Омске, автор проекта "Литературное Прииртышье";

- Юлия Зародова – филолог, научный сотрудник музея «Либеров-центр»;

- Ирина Четвергова – поэт, ведущая литературного семинара «ПарОМ», член Союза российских писателей;

- Зинаида Гурьян – заместитель директора Областной библиотеки для детей и юношества.

Посмотреть трансляцию можно здесь.