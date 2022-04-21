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В Омске пройдет Open talk «200 лет Омской области: знаменитые литераторы» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Красноярск
09:34 21 Апреля 2022
общество, омск, прямая, трансляция
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21 апреля в 12:00 часов (+6 GMT) в рамках проекта, посвящённого 200-летию Омской области в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдет open talk (открытый разговор) о литераторах – поэтах и прозаиках, оставивших заметный след в истории города и региона.
Участники:
- Александр Тихонов – поэт, писатель, заведующий экскурсионным отделом исторического парка «Россия – моя история» в Омске, автор проекта "Литературное Прииртышье";
- Юлия Зародова – филолог, научный сотрудник музея «Либеров-центр»;
- Ирина Четвергова – поэт, ведущая литературного семинара «ПарОМ», член Союза российских писателей;
- Зинаида Гурьян – заместитель директора Областной библиотеки для детей и юношества.

Посмотреть трансляцию можно здесь.

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