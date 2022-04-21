В Красноярске перед запуском испытывают фонтаны

Испытание фонтанов — это завершающий этап расконсервации их после зимы. Об этом рассказали в администрации города Красноярска. Работы проводят специалисты организаций и предприятий, содержащие и эксплуатирующие фонтаны.

Напомним, в этом году обслуживанием 29 основных красноярских фонтанов занимаются специалисты МП «Управление зелёного строительства».

Также в городе существуют фонтаны, которые обслуживают частные организации, предприятия и УК. По традиции все фонтаны открывают сезон работы одновременно, официальная дата запуска — канун Дня Победы.

Работать в этом сезоне не будет только фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади, так как ему требуется капитальный ремонт. В этом году выберут подрядную организацию для проведения обследования и создания проектно-сметной документации, на это в бюджете предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Ремонт сооружения пройдёт в 2023 году.

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