В Ужуре воинская часть примет новые ракеты «Сармат»

Об успешном испытании на космодроме «Плесецк» межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» сообщили в Министерстве обороны РФ. Ракета с массогабаритным макетом боевой части преодолела около 6 тысяч километров и поразила условную цель на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Комплекс поступит на вооружение Ракетных войск.

«Сармат» во всём превосходит своего предшественника – МБР РС-20 «Воевода».

Сейчас в Ужурском ракетном соединении ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на «Сармат» — это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России, сообщают в Минобороне.

Впервые о новой ракете стало известно из послания Владимира Путина к Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он назвал «Сармат» грозным оружием, отметив, что РС-28 практически не имеет ограничений по дальности полёта.

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