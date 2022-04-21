В красноярском «Роевом ручье» для белых медведей устроили рыбалку

В вольере у белых мишек всегда достаточно различных игрушек, проводятся тренинги, похожие на занятия с детьми в детсаду. Несколько лет назад в «Роевом ручье» решили попробовать запускать медведям в бассейн живую рыбу, сообщили в группе зоопарка социальной сети «Вконтакте». Вначале это был просто эксперимент и развлечение, но медведям это очень понравилось.

Прежде чем съесть рыбу, мишка несколько раз её ловит, аккуратненько берёт зубами, но не сильно, чтоб игрушка не сломалась. Затем снова бросает в бассейн, с разбегу ныряет и может пару минут сидеть под водой, высматривая добычу. Съедает рыбу только когда наиграется.

Медведям вновь начали запускать живую рыбу. Такое развлечение им будут устраивать каждый день в 14:00. Они уже так привыкли к рыбалке, что заранее поджидают сотрудников, выглядывая, когда пойдёт рабочий с белым ведром, в котором плещется рыбка.

«Роев ручей» приглашаем посетителей на рыбалку!

Фото: © vk.com/roevzoo