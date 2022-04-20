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В национальный День донора красноярские единороссы сдали кровь

Главная Общество
Красноярск
18:40 20 Апреля 2022
партии, красноярск, общество, донор
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В среду, 20 апреля, выездная бригада  медиков работала в здании администрации Железнодорожного района. Два раза в год здесь проходят донорские акции. В национальный День донора кровь пришли сдать около 70 человек. Среди участников – как новички, так и почетные доноры.

По словам медиков, нашему региону ежегодно требуется 40 тонн донорской крови и ее компонентов. Пополнять запасы помогают 60 тысяч доноров. Их помощь незаменима и бесценна, говорит заместитель главного врача Красноярского краевого центра крови №1 Александр Полеес.

«Сегодняшняя дата – это 190 лет со дня первого переливания крови в России. Мы регулярно проводим акции по таким знаменательным датам, работаем на выезде. С администрацией Железнодорожного района у нас сложились добрые взаимоотношения, два раза в год здесь работает выездная бригада. Всего наш Центр крови ежегодно посещают до 60 тысяч человек. То есть 60 тысяч доноров сдают кровь, помогают в лечении нашим врачам, чтобы подняли пациентов на ноги. Если говорить о почетных донорах, эта цифра постоянно варьируется в сторону увеличения – на сегодняшний день более 7 тысяч почетных доноров в Красноярском крае», – рассказал Александр Полеес.

В числе почетных доноров Красноярского края – Виктор Букатин. Он был признан лучшим донором России. Виктор Васильевич сдавал кровь даже не десятки, а сотни раз. Останавливаться на достигнутом он не планирует. С национальным Днем донора крови его поздравил депутат Законодательного Собрания края от «Единой России» Виталий Дроздов. Он пожелал Виктору Букатину крепкого здоровья, поблагодарил за неравнодушие и вручил памятные подарки от партии.

Виталий Дроздов и сам является донором. Рассказывает, что начал сдавать кровь еще в студенческие годы, с тех пор это стало неотъемлемой частью жизни.

«Сдаю кровь четыре раза в год. Сегодня по традиции участвую в донорской акции в администрации родного Железнодорожного района. Сдача крови – это, действительно, доброе и нужное дело. Сама процедура занимает совсем немного времени, но приносит очень большую пользу, может спасти чью-то жизнь или здоровье. Обязательно продолжу участие в таких акциях и в дальнейшем», – поделился Виталий Дроздов.

Узнать подробную информацию о том, как стать донором, можно на сайте Краевого центра крови №1.

По материалам "Единой России"

Фото: ©"Единая Россия"

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