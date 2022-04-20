Вечером 9 Мая в Красноярске запустят праздничный салют. Программа торжеств опубликована в Telegram-канале руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирины Брежневой.

Так, с 10:00 до 10:40 пройдёт митинг и возложение цветов к Вечному огню на площади Победы. С 11:30 до 12:30 на площади Революции состоится парад военной техники, а с 13:30 до 14:30 запланировано шествие «Бессмертного полка».

Вечером на Театральной площади пройдут два праздничных концерта: первый с 16:00 до 19:00, второй с 20:00 до 22:00, после чего горожане смогут увидеть фейерверк.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович