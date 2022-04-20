В Канске родители ищут добровольцев для поиска тел своих дочерей

В Канске продолжаются поиски двух школьниц, которые провалились под лёд на реке Кан. Родители просят всех неравнодушных о помощи осмотре берега реки. Родственница одной из погибших рассказала, что они занимаются осмотром последние две недели, но никаких результатов это не приносит.

«Мы две недели живём в аду, мир остановился, неинтересно вообще ничего... А в голове только одно: что ещё сделать, чтоб скорее найти нашу девочку. Очень нужны добровольцы, чтобы просматривать берега», — написала родственница одной из девочек.

Напомним, две школьницы 14 и 15 лет ушли под воду во время прогулки по льду Кана 6 апреля. Сотрудники МЧС обследуют дно реки с помощью подводных дронов «Оптима» и «Гном», но результатов также нет.

Фото: © издание «Сибрепорт».