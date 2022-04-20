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На кладбищах Красноярска поставят биотуалеты

Главная Общество
Красноярск
19:42 20 Апреля 2022
общество, красноярск, события, культура
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В Красноярске проходит подготовка к Родительскому дню. В преддверии массового посещения погостов на территориях проводится полная уборка.

О нововведении рассказал начальник отдела организации похоронного дела МКУ “Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства” Павел Штрек.

«Красноярские кладбища испытывают нехватку мусорных контейнеров и удобных туалетов. На крупных погостах есть дополнительные сооружения, но их не достаточно. Кроме того, многие нынешние кабины уже не отвечают запросам современных горожан — в них нет воды, электричества, центральной канализации. Город заключил муниципальный контракт, который включает обслуживание кабинок, исполнитель будет ежедневно доливать в них воду, антисептические жидкости. Это первый такой опыт на красноярских погостах. Если он приживётся, будем ежегодно его повторять», — говорит Павел Штрек.

Напомним, что ежегодно тысячи красноярцев в начале мая навещают могилы своих близких. 

Фото: Руслан Рыбаков / gornovosti

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