В Красноярском крае паводки возможны на реках десяти районов

Сейчас гидрологическая обстановка в крае спокойная, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Несмотря на высокие температуры воздуха в выходные и подъём уровней воды в реках на 10-70 см предпосылок к ухудшению гидрологической обстановки нет.

— На основе опыта прошлых лет с учётом текущих гидрометеорологических условий ухудшение паводковой обстановки (в апреле-мае) не исключается на реках Абанского, Бирилюсского, Ермаковского, Ирбейского, Канского, Каратузского, Курагинского, Козульского, Манского и Туруханского районов, — рассказали в ведомстве. — Особое внимание уделяем участку на Енисее (от Енисейска до устья Подкаменной Тунгуски). Там вследствие температурных перепадов зимой, существует высокий риск затопления прибрежных территорий при образовании заторов.

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков