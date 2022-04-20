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В Красноярске едва не задавивший пешеходов водитель заплатит штраф

Главная Общество
Красноярск
17:12 20 Апреля 2022
нарушения, общество, красноярск, пдд
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Красноярского водителя, нарушившего ПДД на пешеходном переходе, привлекли к административной ответственности, рассказали в Госавтоинспекции.

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники ГИБДД увидели видеозапись, на которой видно, как водитель на «ВАЗ-2109» на высокой скорости, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, проехал регулируемый пешеходный переход, по которому шли люди.

Правонарушителем оказался 22-летний мкр. Солнечный. Он пояснил, что отвлёкся, поэтому не успел остановиться.

За проезд на запрещающий сигнал светофора и за использование тонировки на переднем стекле автолюбителю придётся заплатить штрафы 1 500 рублей.

Фото: © гибдд.рф

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