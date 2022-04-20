Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года

Боевики привлекают преимущественно мальчиков-подростков и мужчин. Но иногда такие фильмы смотрят их жёны, дочери, сёстры, подруги. Подобное кино стоит смотреть совершеннолетним зрителям с устойчивой психикой. Оно станет украшением вечера после работы, позволит забыть о скучных буднях.

Коммандос

36 месяцев назад главный герой фильма https://www.ivi.ru/watch/kommandos по имени Джон Де Кёниг был командиром группировки спецназа Голландии. Он участвовал в спецоперации на нигерийской территории. Целью было спасение заложника, удерживаемого террористической бандой "Боко Харам". События привели к смерти множества людей. О заложнике выяснились новые неприятные факты... Спустя годы мужчина стал охранником министра из Нигерии при поездке в Нидерланды. Новый патрон знал о Джоне и неудачной спецоперации всё. А ещё погибает приятель главного героя...

Макс Фист

События фильма https://www.ivi.ru/watch/470626 происходят в вымышленном населённом пункте под названием Хромиум. Его житель Макс Фист схлестнулся со своим земляком Клео, превозмог время и пространство, попал на Землю. Земная жизнь показалась супергерою чересчур трудной. Он стал бомжом, пьяницей. Однажды в баре мужчина рассказал о своём героизме собутыльнику, тот не воспринял его всерьёз. А мальчик Хамстер поверил Фисту. Подросток жаждет стать журналистом, найти хорошую работу. А ещё он попросил Макса спасти от наркоторговца его сестрёнку - Индиго.

Шугалей

Максим Шугалей работает социологом. Он побывал в плену на ливийской территории. Вернувшись на Родину, он продолжил бороться за справедливое мироустройство. Теперь он оказался в Египте, где нужно освободить из друга из рук похитителей. Ему помогает переводчик Самер... А ещё у Максима есть знакомый Фарид, информирующий мужчину о ливийских событиях. Именно Фарид становится жертвой похитителей незадолго до встречи... Теперь Самеру и Максиму придётся тайно посетить ливийскую землю и выяснить, где находится Фарид.

Девятаев

Этот фильм создан на основе реальной истории героя Великой Отечественной войны - уроженца Тамбовской области пилота М. Девятаева. Мужчина попал в немецкий концентрационный лагерь и должен оттуда сбежать любой ценой. А ещё знаменитому лётчику придётся скрывать страшную тайну: его лучший друг Колька стал коллаборационистом, предателем. После войны Михаил никак не может открыться даже отцу Николая. Ведь пожилой человек искренне верит в геройскую гибель своего сына и полагает, что изменил Родине именно Девятаев.

Помощь в написании статьи оказал виртуальный кинотеатр Ivi.