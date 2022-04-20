За сутки от COVID-19 умерли 7 жителей Красноярского края

За сутки от коронавируса умерли 7 человек. Всего же с начала пандемии – 10 734.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае постепенно снижается. Подтверждённых диагнозов на 20 апреля — 123. За всё время пандемии в регионе выявлено 362 921 случай заражения.

Госпитализировано за сутки – 62, вылечили 255 человека за сутки.

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края пациентам при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков