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«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Красноярска в Якутск

Главная Общество
Красноярск
16:00 20 Апреля 2022
якутия, красноярск, общество, авиарейсы
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«Аэрофлот» запустил продажу билетов на самолёт из Красноярска до Якутска, сообщили на сайте авиакомпании. Рейсы будут выполняться с 30 мая по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Открытие рейсов из Красноярска в Читу — часть масштабной программы «Аэрофлота» по развитию регионального хаба на базе аэропорта Красноярска. Запуск престижных направлений способствует росту транзитного пассажиропотока между городами Сибири и Дальнего Востока. А также увеличению мобильности населения в удалённых регионах страны.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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