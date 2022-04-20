«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Красноярска в Якутск

«Аэрофлот» запустил продажу билетов на самолёт из Красноярска до Якутска, сообщили на сайте авиакомпании. Рейсы будут выполняться с 30 мая по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Открытие рейсов из Красноярска в Читу — часть масштабной программы «Аэрофлота» по развитию регионального хаба на базе аэропорта Красноярска. Запуск престижных направлений способствует росту транзитного пассажиропотока между городами Сибири и Дальнего Востока. А также увеличению мобильности населения в удалённых регионах страны.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин