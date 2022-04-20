Пять дней голосования по выбору территорий для благоустройства в 2023 году: в Красноярске лидирует парк «Сибсталь»

Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» находится на особом контроле мэра Сергея Ерёмина. Сделать свой выбор за одну из 15 территорий могут все красноярцы старше 14 лет. Для этого с 15 апреля по 30 мая нужно зайти на сайт, с любого электронного устройства – смартфона, компьютера, планшета. Далее необходимо выбрать свой регион, а затем пройти авторизацию на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Также можно зайти на сайт по ссылке, в этом случае выбирать регион не нужно.

По итогам сформируется рейтинг общественных пространств. После выделения финансирования​ будет подготовлен план работ, в который войдут 8 территорий, набравших наибольшее количество голосов.

Всем тем, кто плохо ориентируется в интернет-пространстве, помогут волонтёры. Они будут работать до конца голосования с 16:00 до 19:00 в будни дни и с 13:00 до 16:00 в выходные на улицах, в парках, скверах и т.д. Волонтёры ответят на любые вопросы о выборе территорий, при необходимости пройдут вместе с человеком онлайн-регистрацию, объяснят, как проголосовать.

— Наш волонтёрский центр с середины марта занимался набором волонтёров для федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Мы набрали 46 волонтёров и провели для них обучение. С 15 апреля наши волонтёры стоят на 5 точках в городе: это Театральная площадь, Ярыгинская набережная, ТЦ «Славянский», ТЦ «Красноярье» и ТК «Комсомольский», — рассказала Алёна Проводко, специалист по связям с общественностью КВЦ «Доброе дело». — Волонтёры рассказывают о голосовании, об объектах, за которые можно отдать свой голос, помогают проголосовать. Горожане довольно часто подходят и спрашивают, какими способами они могут отдать свой голос за тот или иной объект. Основные трудности сейчас — это проблемы с работой программы для голосования, так как из-за перегрузки информацией она начала плохо работать, тем самым тормозя работу волонтёров и процесс голосования в целом. Но мы знаем выход, голосовать нужно с 8 до 12 утра, когда Москва еще спит. Еще одна проблема – низкая заинтересованность жителей. В этом случае мы объясняем, что, если мы не наберем нужное количество голосов, то тогда благоустроенных скверов в следующем году будет меньше. Количество точек, на которых стоят добровольцы не увеличится, однако хотелось бы, чтобы увеличилось число добровольцев. Мы приглашаем всех неравнодушных красноярцев присоединиться в ряды волонтёров и помочь нашему населению принять участие в голосовании за благоустройство территорий города. Подробнее о том, как стать волонтёром, можно узнать по номеру телефона 205-20-19.

После пяти дней голосования самую активную поддержку в голосовании получил сквер «Сибсталь» в Кировском районе. Кроме этого, жители активно голосуют за благоустройство сквера на месте бывшего Казачьего рынка в микрорайоне Северный и променад вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий».

Проголосовать можно за следующие территории:

Железнодорожный район:

набережная р. Кача от пер. Речной до ул. Озерная;

сквер имени Анатолия Чмыхало (по ул. Толстого – ул. Яковлева).

Кировский район:

сквер по ул. Западной, 3 – 15 (между пр. им. газеты «Красноярский рабочий» и ул. Вавилова);

сквер «Сибсталь» (за кинотеатром «Мечта»).

Ленинский район:

сквер Юбилейный (пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 72а – 74, напротив магазина «Баджей», по дороге к медицинским учреждениям на ул. Коломенская);

сквер Журавли (пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 35).

​​Октябрьский район:

бульвар Ботанический;

сквер в районе домов № 69 – 71 по ул. Ладо Кецховели (на месте бывшей автостоянки).

Свердловский район:

променад вдоль проспекта им. газеты «Красноярский рабочий», от Предмостной площади до д.160/20 (на месте демонтированных уличных кафе);

сквер Сказочный (ул. Матросова, 30/1 – 30/2, возле домов на территории бывшего ХМЗ).

Советский район:

сквер на пересечении ул. Водопьянова и 9 Мая (на месте бывшего Казачьего рынка);

аллея по ул. Быковского от пр-та Металлургов до ул. Устиновича;

бульвар по пр-ту Ульяновский (пространство «Зеленый берег», 2 этап).

Центральный район:

территория в границах улиц Ады Лебедевой, Диктатуры Пролетариата, Республики (на месте снесенных павильонов напротив центрального рынка, «Цветочный квартал»);

сквер Геодезистов по ул. Водянникова, 1 (новая Покровка).

Фото: © t.me/gliskov