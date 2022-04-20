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В Рыбинском районе введён карантин по сальмонеллезу

Главная Общество
Красноярск
14:52 20 Апреля 2022
в красноярском крае, общество, заболевание, птица
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На птицеводческом предприятии в Рыбинском районе установлен карантин по сальмонеллезу.

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю были отобраны пробы патологического материала (2 трупа птицы). Лабораторные исследования показали в пробах бактерии рода сальмонелла (Salmonella enteritidis).

На птицеводческом предприятии ввели карантин. Проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации заболевания.

Сальмонеллез птиц — инфекционная болезнь, которая может быть вызвана одним или несколькими представителями рода сальмонелл, к которым восприимчивы все виды домашней и дикой птицы, а также многие виды животных и человек. Основной источник инфекции — больная и переболевшая птица, выделяющая возбудителя во внешнюю среду, а также грызуны и человек.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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