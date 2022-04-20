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9 Мая в Красноярске пройдет шествие «Бессмертного полка»

Главная Общество
Красноярск
14:35 20 Апреля 2022
красноярск, шествие
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9 Мая в Красноярском крае пройдёт шествие «Бессмертного полка». В 2020-2021 годах из-за коронавируса акция прошла в дистанционном формате.

В Красноярске сбор колонны пройдёт с 12:30 до 13:30 на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Мира. Присоединиться к ней сможет любой желающий. Кроме того, с 26 апреля в молодёжных центрах начнут выдавать бесплатные штендеры для фото. Получить их могут граждане, имеющие социальные льготы.

Напомним, что «Бессмертный полк» проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 Мая или в ближайшие даты её участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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