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В Берёзовском районе четыре часа тушили пал сухой травы

Главная Общество
Красноярск
14:10 20 Апреля 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожар
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19 апреля очевидцы сообщили о загорании сухой травы в Берёзовском районе.

Патрульно-маневренная группа Вознесенского поселкового совета из пяти человек с помощью ранцевых огнетушителей тушила возгорание. Далее к ним на помощь прибыли сотрудники МЧС, возвращавшиеся с другого пожара. За 4 часа пал сухой травы на площади 10 га был ликвидирован, сообщили в Агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.

Причина пожара: человеческий фактор.

Фото: © vk.com/public192457752

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