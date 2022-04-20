В Берёзовском районе четыре часа тушили пал сухой травы

19 апреля очевидцы сообщили о загорании сухой травы в Берёзовском районе.

Патрульно-маневренная группа Вознесенского поселкового совета из пяти человек с помощью ранцевых огнетушителей тушила возгорание. Далее к ним на помощь прибыли сотрудники МЧС, возвращавшиеся с другого пожара. За 4 часа пал сухой травы на площади 10 га был ликвидирован, сообщили в Агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.

Причина пожара: человеческий фактор.

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