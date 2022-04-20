В Омске настаивают на сохранении масочного режима

Масочный режим в Омской области отменять преждевременно, сообщает региональное управлении Роспотребнадзора, ведь уровень заболеваемости сейчас выше, чем в прошлом году, а летальность такая же, как на пике пятой волны новой коронавирусной инфекции.

— Уровень заболеваемости недостаточно снизился, особенно высока заболеваемость среди людей старшего возраста. Также продолжают регистрироваться летальные случаи, которые не снизились — показатель 2,1 на 100 тысяч населения сохраняется. Поэтому снимать маски сейчас нельзя, — сказала в интервью «Омск ТВ» представитель Роспотребнадзора Татьяна Шахова.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын