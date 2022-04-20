20 апреля
Красноярск
погода +8 °C
79.03
 
€ 85.97
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

РУСАЛ запускает новый сезон научных шоу для детей в городах Сибири и Урала

Главная Общество
Красноярск
13:39 20 Апреля 2022
образование, дети, проект, фестиваль, шоу, наука
версия для печати Ico_print

РУСАЛ возобновляет популярный проект для школьников «РУСАЛ ФестивАL #Наука», направленный на популяризацию науки, поддержку интереса к изобретательству и научному творчеству в городах, где работают предприятия компании.
 
Первые научные фестивали пройдут весной. 23 и 24 апреля в уральских городах Североуральск и Краснотурьинск, а затем в мае в Сибири: Братске, Ачинске, Саяногорске, Тайшете, Шелехове и п.Таёжном. Осенью, с началом нового учебного года, научный фестиваль будет организован с других городах России, где трудятся сотрудники РУСАЛа.
 
Программа активностей «РУСАЛ ФестивАL#Наука» включает работу интерактивной научной выставки, посвященной 90-летию российской алюминиевой отрасли, проведение научных мастер-классов, работу лектория с выступлениями российских научных деятелей, показы научно-популярных фильмов, участвующих в Фестивалях актуального научного кино в России.
 
В интерактивных зонах гости фестиваля узнают про технологические особенности обнаружения и добычи различных минералов, про их применение в повседневной жизни, откроют для себя свойства современных материалов и полимеров. Также участники научного события попробуют примерить на себя роль настоящих изобретателей. Ядром экспозиции станет инсталляция, наглядно демонстрирующая все стадии производства «крылатого» металла: от добычи алюминиесодержащих руд и получения основного сырья – глинозема до производства готовых изделий из алюминия.
 
В рамках шоу пройдут научно-популярные лекции. Всего за время фестиваля состоятся более 50 лекций, которые прочитают полтора десятка российских ученых, а также более 40 киносеансов с показами научно-популярных фильмов.
 
Гости также станут зрителями научных шоу-программ, где они увидят увлекательные химические превращения, иллюстрирующие самые удивительные качества различных веществ, например, синтез веществ-хамелеонов и химический фонарь. На программе «Цветная химия» будут наглядно продемонстрированы взаимодействия, рождающие цвета, а также превращение цвета в свет и наоборот. В шоу «Физик против химика» гости станут свидетелями настоящей битвы двух наук, в которой попытаются определить, стоит ли выбрать из этих двух наук более важную.

РУСАЛ запускает новый сезон научных шоу для детей в городах Сибири и Урала


 
«РУСАЛ фестивАl#Наука – одно из любимых событий в городах, где работают наши предприятия. Его всегда ждут. И посещают сотни увлеченных школьников. Благодаря фестивалю мы даем возможность детям увлечься научным творчеством, узнать об удивительных свойствах металлов, повысить интерес старшеклассников к точным наукам, таким как математика, физика и химия. А также повышаем интерес к инженерно-техническим специальностям. Возможно многие из этих детей, когда вырастут, не просто придут работать на предприятия РУСАЛа, но и сделают в металлургии настоящую научную революцию. Российской алюминиевой отрасли в этом году исполняется 90 лет. У нее есть достойные уважения традиции, но и еще очень многое впереди. И будущее за молодыми, теми, кто сегодня увлечен наукой», –  отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ.
 
«РУСАЛ ФестивАL #Наука» рассчитан на самую широкую аудиторию. Принять участие в нем смогут все желающие. Вход на мероприятия свободный.
Подробная информация о проекте: rusalfestival.ru, vk.com/rusal_festival.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пять дней голосования по выбору территорий для благоустройства в 2023 году: в Красноярске лидирует парк «Сибсталь»

Пять дней голосования по выбору территорий для благоустройства в 2023 году: в Красноярске лидирует парк «Сибсталь»

20 Апреля 2022 г.
Голосовать можно до 30 мая
Новости Красноярска: В томской школе «Интеграция» обрушился потолок

В томской школе «Интеграция» обрушился потолок

20 Апреля 2022 г.
Также затопило часть помещений
Новости Красноярска: В Рыбинском районе введён карантин по сальмонеллезу

В Рыбинском районе введён карантин по сальмонеллезу

20 Апреля 2022 г.
Проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации заболевания
Новости Красноярска: 9 Мая в Красноярске пройдет шествие «Бессмертного полка»

9 Мая в Красноярске пройдет шествие «Бессмертного полка»

20 Апреля 2022 г.
В 2020-2021 годах из-за коронавируса акция прошла в дистанционном формате
Новости Красноярска: В Берёзовском районе четыре часа тушили пал сухой травы

В Берёзовском районе четыре часа тушили пал сухой травы

20 Апреля 2022 г.
Причина пожара: человеческий фактор
Новости Красноярска: В Омске настаивают на сохранении масочного режима

В Омске настаивают на сохранении масочного режима

20 Апреля 2022 г.
Уровень заболеваемости сейчас выше, чем в прошлом году
Новости компаний
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
15/04
Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в торговой сети продавали кету с паразитами

В Красноярске в торговой сети продавали кету с паразитами

15 Апреля 2022 г.
Торговой сети выдано предостережение
Новости Красноярска: В Красноярске в Солнечном компания устроила драку

В Красноярске в Солнечном компания устроила драку

18 Апреля 2022 г.
Материалы направили участковым
Новости Красноярска: Жительница Хакасии с 4 стадией рака родила ребёнка

Жительница Хакасии с 4 стадией рака родила ребёнка

18 Апреля 2022 г.
Сейчас пациентка получает курсы химиотерапии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru