Житель Минусинского района во время приготовления обеда на костре устроил лесной пожар

Рабочий бригады, которая расчищала опоры ЛЭП от кустарников развёл костер, чтобы приготовить обед. Из-за резкого порыва ветра огонь перекинулся на сухую траву, а потом на лес, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Специалисты краевого Лесопожарного центра ликвидировали огонь на площади 0,4 га.

За нарушение правил пожарной безопасности мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей. В случае причинения ущерба лесному фонду ему пришлось бы его компенсировать.

Напомним, житель с. Жеблахты 1968 года рождения поджёг траву в Ермаковском лесничестве, пояснив, что тем самым хочет добиться скорейшего роста свежей зелёной травы для кормления баранов.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Для граждан штраф по статье — до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — до 40 тыс руб.

По предварительным данным, в большинстве случаев палы сухой травы и лесные пожары сейчас возникают по вине людей. С начала года было зафиксировано 104 случая перехода огня с земель иных категорий на лес. Проводятся административные расследования. Устанавливают владельцев земельных участков для привлечения их к ответственности и возмещению причинённого ущерба.

Дознаватели МЧС за этот год возбудили 349 административных дел о правонарушениях, связанных с возгораниями сухой травы. Полицейские же выявили шесть жителей края, которые нарушили правила пожарной безопасности в лесах. Кроме этого, они привлекают к ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности в населённых пунктах, правил благоустройства и обращения с отходами деревопереработки.

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ