20 апреля
Красноярск
погода +8 °C
79.03
 
€ 85.97
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Минусинского района во время приготовления обеда на костре устроил лесной пожар

Главная Общество
Красноярск
13:40 20 Апреля 2022
в красноярском крае, происшествия, общество, лесные пожары
версия для печати Ico_print

Рабочий бригады, которая расчищала опоры ЛЭП от кустарников развёл костер, чтобы приготовить обед. Из-за резкого порыва ветра огонь перекинулся на сухую траву, а потом на лес, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Специалисты краевого Лесопожарного центра ликвидировали огонь на площади 0,4 га.

За нарушение правил пожарной безопасности мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей. В случае причинения ущерба лесному фонду ему пришлось бы его компенсировать.   

Напомним, житель с. Жеблахты 1968 года рождения поджёг траву в Ермаковском лесничестве, пояснив, что тем самым хочет добиться скорейшего роста свежей зелёной травы для кормления баранов.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Для граждан штраф по статье — до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — до 40 тыс руб.

По предварительным данным, в большинстве случаев палы сухой травы и лесные пожары сейчас возникают по вине людей. С начала года было зафиксировано 104 случая перехода огня с земель иных категорий на лес. Проводятся административные расследования. Устанавливают владельцев земельных участков для привлечения их к ответственности и возмещению причинённого ущерба.

Дознаватели МЧС за этот год возбудили 349 административных дел о правонарушениях, связанных с возгораниями сухой травы. Полицейские же выявили шесть жителей края, которые нарушили правила пожарной безопасности в лесах. Кроме этого, они привлекают к ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности в населённых пунктах, правил благоустройства и обращения с отходами деревопереработки.

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пять дней голосования по выбору территорий для благоустройства в 2023 году: в Красноярске лидирует парк «Сибсталь»

Пять дней голосования по выбору территорий для благоустройства в 2023 году: в Красноярске лидирует парк «Сибсталь»

20 Апреля 2022 г.
Голосовать можно до 30 мая
Новости Красноярска: В томской школе «Интеграция» обрушился потолок

В томской школе «Интеграция» обрушился потолок

20 Апреля 2022 г.
Также затопило часть помещений
Новости Красноярска: В Рыбинском районе введён карантин по сальмонеллезу

В Рыбинском районе введён карантин по сальмонеллезу

20 Апреля 2022 г.
Проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации заболевания
Новости Красноярска: 9 Мая в Красноярске пройдет шествие «Бессмертного полка»

9 Мая в Красноярске пройдет шествие «Бессмертного полка»

20 Апреля 2022 г.
В 2020-2021 годах из-за коронавируса акция прошла в дистанционном формате
Новости Красноярска: В Берёзовском районе четыре часа тушили пал сухой травы

В Берёзовском районе четыре часа тушили пал сухой травы

20 Апреля 2022 г.
Причина пожара: человеческий фактор
Новости Красноярска: В Омске настаивают на сохранении масочного режима

В Омске настаивают на сохранении масочного режима

20 Апреля 2022 г.
Уровень заболеваемости сейчас выше, чем в прошлом году
Новости компаний
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
15/04
Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в торговой сети продавали кету с паразитами

В Красноярске в торговой сети продавали кету с паразитами

15 Апреля 2022 г.
Торговой сети выдано предостережение
Новости Красноярска: В Красноярске 87-летней гражданке Украины выдали бессрочный вид на жительство

В Красноярске 87-летней гражданке Украины выдали бессрочный вид на жительство

19 Апреля 2022 г.
Пенсионерка мечтает выучить гимн Российской Федерации
Новости Красноярска: В мае начнут реконструировать маршрут Красноярск–Элита

В мае начнут реконструировать маршрут Красноярск–Элита

15 Апреля 2022 г.
Работы по третьему этапу реконструкции завершат в 2024 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru