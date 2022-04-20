Садоводы Емельяновского района наметили планы на предстоящий дачный сезон

Садоводы Красноярского края обсудили подготовку к дачному сезону. Участники встречи рассмотрели вопросы противопожарной безопасности, вывоза мусора, электроснабжения, реализации излишков выращенной продукции, а также меры поддержки для развития СНТ в регионе.

Но обо всём по порядку. Руководитель отделения дознания МЧС России по Красноярскому краю Геннадий Смирнов обратил внимание садоводов на то, что в Емельяновском районе с 29 апреля начнёт действовать режим повышенной готовности из-за большого количества ландшафтных пожаров.

«Дачные участки представляют наибольшую угрозу. Убирать территорию можно только механизированным способом. Например, закладывать компостные ямы. Сжигать траву и мусор на открытом воздухе, в том числе в бочках, запрещено», – отметил он.

Начальник отдела развития садоводства и огородничества Минсельхоза края Светлана Власова рассказала о грантах на развитие для некоммерческих товариществ. Подобную поддержку в Емельяновском районе уже получили семь садовых обществ. В планах ремонт старых и постройка новых объектов инфраструктуры, а также дороги. Так, до конца года построят водопровод около посёлка Сухая Балка. Для реализации проекта муниципалитет получит из краевого бюджета 28,3 млн рублей. Собрания, на которых садоводам расскажут об участии в грантовых конкурсах, пройдут в мае.

«Победители получат до 100 тыс. рублей и до 2 млн рублей. Деньги пойдут на поддержание и развитие инфраструктуры в товариществах. Отбор по первому направлению пройдёт в мае-июне этого года. По второму – уже завершён, определены 15 победителей», – сообщила Светлана Власова.

Для участия в конкурсе важно отсутствие у садовых объединений долгов перед бюджетом. Вложить в реализацию проектов нужно будет не меньше 10 % собственных средств. Грант нужно израсходовать в течение года после его получения.

Также Светлана Власова сообщила о переводе садоводов на прямые расчёты с энергетиками, в председателя правления заготовительно-производственного комплекса Крайпотребсоюза Валентина Ивлева предложила сотрудничество в сфере закупок продукции СНТ.

«Мы занимаемся заготовкой и переработкой дикорастущего и сельскохозяйственного сырья. В непростой экономической ситуации возросла потребность в ягодах, овощах, плодах. Садовые общества Емельяновского района нам особенно интересны как одни из самых многочисленных в крае. Наши заготовительные пункты работают в Красноярске, Канске, Ачинске, а также в Шушенском. Ждём обратной связи до 1 июня», – отметила она.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам +7 (391) 212-09-33, 212-08-38.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова