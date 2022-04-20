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Сбер в Красноярске провел финал конкурса ESG-проектов среди студентов

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Красноярск
12:09 20 Апреля 2022
конкурс, банк, студенты, проекты, экология
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В Красноярском отделении Сбербанка состоялся финал конкурса ESG-проектов. В конкурсе участвовали студенты четырех вузов: Сибирского федерального университета (СФУ), СибГУ им. М.Ф. Решетнёва, Красноярского государственного аграрного университета и Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского.

Студенческие команды подали 19 заявок, и с февраля по март 2022 года под кураторством руководителей Сбера разрабатывали свои проекты и проходили обучение по ESG и проектной деятельности.

В финал конкурса прошли 11 команд, которые предложили проекты по созданию и обустройству экологических троп, улучшению экологической обстановки в городе, формированию волонтёрских отрядов и т.д. В состав жюри вошли представители Сбера, а также краевых вузов, Министерства экологии и рационального природопользования и Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития.

Сбер в Красноярске провел финал конкурса ESG-проектов среди студентов

Победителями конкурса стали авторы двух проектов. Ребята получат поддержку и смогут реализовать свои идеи:

  1. Анна Сафарян (СФУ) с проектом «Производство нутрицевтических батончиков из морковного жмыха». Анна обозначила проблему - постоянно возрастающее количество отходов, которое вырабатывают предприятия, в том числе общественного питания. На практике большую часть отходов можно переработать и использовать. Проект предполагает использовать отходы в виде морковного жмыха, оставшегося после выжимки популярного морковного свежего сока.
  2. Полина Шульженко с проектом «Sigmaflow как инструмент исследования ветрового комфорта в условиях городской среды». Проект направлен на изучение комплексного влияния природных и техногенных факторов на формирование комфортной городской среды. Предлагается подробно исследовать аэродинамику обтекаемости зданий для разработки предложений по улучшению ветрового комфорта в городских кварталах.

Кроме того, особо был отмечен проект Софьи Бригида «Разработка аппаратно-программного комплекса для оптимизации системы экологического мониторинга». Для девушки будет организована экскурсия в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Благодарю участников за вовлеченность и профессионализм, приятно отметить, что конкурсанты «горят» своими идеями, стремятся к их реализации. Отдельное спасибо всем участникам конкурсной комиссии и кураторам проектов – все мы проделали интересную работу, от обучения до защиты проектов на высоком уровне. Жюри оказалось непросто определить лучших – все были достойны. Главной победой для нас станет реализация проектов победителей в будущем».

Сбер в Красноярске провел финал конкурса ESG-проектов среди студентов

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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