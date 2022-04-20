Богучанская ГЭС помогает в оснащении хоккейного корта Кодинска

Хоккейный клуб «Энергия» приобрел на средства, выделенные по программе благотворительности АО «Богучанская ГЭС», современное техническое оборудование для городского корта. Юные спортсмены и все горожане, увлекающиеся коньками и хоккеем, смогут заниматься спортом и участвовать в соревнованиях, укреплять здоровье и участвовать в городских мероприятиях, которые будут проходить на новом, более высоком уровне.

Для оснащения спортивной площадки клуб приобрел многоразовую разметочную ленту, обозначающую боковые и лицевые линии. При заливке льда лента укладывается на площадке, а после окончания сезона демонтируется и хранится в клубе. Для улучшения условий хранения коньков изготовлена и доставлена в город Кодинск активная сушилка для коньков, рассчитанная на 30 пар коньков. В зависимости от состояния обуви, ботинки коньков можно сушить в экономичном режиме воздухом при комнатной температуре, или воздухом с подогревом, что сокращает время сушки в два раза. Для тренировок юных хоккеистов приобретена стойка для штанги (силовая станция), которую называют «спортзал в комнате». С соблюдением всех требований безопасности в стойке можно выполнять приседания со штангой, подтягивания на турнике, тягу верхнего блока, жим лежа и другие упражнения.

Проведение соревнований и других праздников спорта станет удобнее благодаря новой акустической системе, в которую войдут всепогодная звуковая колонка, микшерный пульт, радиоузел, усилитель мощности и вокальная радиосистема с микрофоном. Уровень безопасности на катке и вокруг него повысится после установки камер наблюдения (в помещении для хранения инвентаря и наружной), которые будут подключены к видеорегистратору. Все видеооборудование выполнено по технологии, позволяющей передавать по одному кабелю видео и звук.

В 2021 году Кежемский район получил финансирование из краевого бюджета на обновление корта и установку над ним тентового сооружения, что позволило продлить время занятий и свободного катания. На средства Богучанской ГЭС выполнены сопутствующие работы по благоустройству корта и улучшению условий для спортсменов. Кроме того, клуб получил от Богучанской ГЭС средства на приобретение формы, спортивного инвентаря и электронного табло для объявлений и ведения счета. Работа по оснащению катка будет продолжена в 2022 году.