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Пожарные поезда Красноярской железной дороги готовы прийти на помощь жителям 40 муниципальных районов Сибири

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Красноярск
12:05 20 Апреля 2022
железные дороги, поезда, пожары, помощь
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В связи с возросшей угрозой степных палов и лесных возгораний 14 пожарных поездов Красноярской железной дороги готовы прийти на помощь жителям населённых пунктов 40 муниципальных территорий Сибири, через которые проходит магистраль.

Специализированные составы, находящиеся в режиме повышенной готовности,  дислоцированы на крупных станциях КрасЖД, равноудаленных друг от друга – Мариинск, Ачинск, Боготол, Лесосибирск, Ужур, Бугач, Уяр, Иланская, Решоты, Чунояр, Саянская, Кошурниково, Абакан и Аскиз.

Таким образом, они могут в кратчайшие сроки прибыть в любую точку магистрали в 27-ти районах Красноярского края, 8-ми районах Республики Хакасия, 4-х районах Кемеровской области, а также в одном районе Иркутской области.

Так, в этом году пожарные поезда уже принимали участие в тушении огня вблизи поселка Зелёный Бор (Минусинский район Красноярского края) и села Подсиний (Алтайский район Республики Хакасия).

В настоящее время, они прежде всего готовы к выезду в Минусинский, Назаровский, Шарыповский, Курагинский и Ужурский районы Красноярского края, где объявлен особый противопожарный режим.

Их задача – эффективная помощь подразделениям МЧС в ликвидации степных и лесных пожаров, а также возгораний в населённых пунктах, расположенных вблизи магистрали. Поезда привлекаются для обеспечения водой техники спасателей.

Отметим, что один пожарный поезд имеет запас более 5 тонн пенообразователя и 120-ти тонн воды, которыми на месте тушения могут быть полностью заправлены порядка 40 пожарных автоцистерн.

Добавим, с начала пожароопасного периода 2022 года специализированные поезда КрасЖД совершили уже 6 выездов с целью оказания помощи бойцам МЧС.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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