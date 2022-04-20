На Алтае мужчина из мести к пасынку сообщил о захвате школы с его телефона

Ранее судимого 60-летнего жителя с. Усть-Пыжа Республики Алтай осудят после сообщения о захвате школы. Так он хотел отомстить своему пасынку, сообщает региональное управление МВД.

В марте мужчина выпивал с супругой. К ним домой зашёл его пасынок, который сказал матери, чтобы та перестала пить. Мужчина негативно воспринял совет и решил отомстить.

Ночью он взял мобильный телефон обидчика и позвонил в 112, сообщив о захвате школы.

Полицейские обследовали образовательное учреждение и поняли, что вызов был ложным. Мужчину доставили в отдел полиции.

Материалы уголовного дела по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), соединенный с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, направили в суд.

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