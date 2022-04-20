В Красноярске отремонтируют улицу Абытаевскую

На электронной площадке госзакупок объявлен конкурс для поиска подрядчика. Работы необходимо будет выполнить на участке 1,13 км от ул. Линейная до ул. Шахтёров, включая участок от жилого дома № 4 по ул. Абытаевская до ул. Караульная.

Как рассказали в администрации города Красноярска, работы проведут за счёт средств городского бюджета. Начальная цена контракта — 160 миллионов 175 тысяч рублей.

Подрядчик должен приступить к работам после 11 мая и завершить их в течение дорожно-ремонтного сезона.

Необходимо будет обустроить ливневую канализацию, спланировать территорию, установить вибропрессованные бортовые камни. А также обустроить основание дороги, нижний, выравнивающий и верхний слой асфальта.

Ширина дороги после капитального ремонта на участке от ул. Линейная до ул. Шахтеров будет 7 метров. На участке от ул. Абытаевская, 4 до ул. Караульная — 8 метров. С обеих сторон дороги обустроят пешеходные тротуары шириной 2,5 метра с уклонами для маломобильных жителей.

Вдоль дороги установят оцинкованные опоры освещения, 38 современных светильников, нанесут необходимую разметку, установят дорожные знаки, обустроят газоны.