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В Красноярском крае оштрафовали почту за отказ принимать безналичный платеж

Главная Общество
Красноярск
12:00 20 Апреля 2022
в красноярском крае, ачинск, роспотребнадзор
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В Ачинске сотрудники почты отказались принимать у посетителя безналичный платёж за доставку посылки. Клиент посчитал это нарушением своих прав и обратился в Роспотребнадзор.

Как пояснили в ведомстве, способ оплаты почтовых услуг может быть выбран только самим клиентом и отказывать ему, например, в безналичной оплате посылки, работники почты не вправе. Роспотребнадзор объявил предостережение «Почте России».

«Сотрудники отделения проверили исправность терминалов безналичной оплаты и программного обеспечения филиала почтовой связи и участков курьерской доставки и устранили все нарушения», — пояснили в пресс-службе.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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