В Красноярском крае оштрафовали почту за отказ принимать безналичный платеж

В Ачинске сотрудники почты отказались принимать у посетителя безналичный платёж за доставку посылки. Клиент посчитал это нарушением своих прав и обратился в Роспотребнадзор.

Как пояснили в ведомстве, способ оплаты почтовых услуг может быть выбран только самим клиентом и отказывать ему, например, в безналичной оплате посылки, работники почты не вправе. Роспотребнадзор объявил предостережение «Почте России».

«Сотрудники отделения проверили исправность терминалов безналичной оплаты и программного обеспечения филиала почтовой связи и участков курьерской доставки и устранили все нарушения», — пояснили в пресс-службе.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков