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На Енисее заработала самая северная паромная переправа

Главная Общество
Красноярск
12:15 20 Апреля 2022
общество, в красноярском крае, паром, переправа, север
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19 апреля открылось паромное сообщение между Еркалово и Прибрежная — это самая северная переправа через Енисей, которая соединяет Подтёсово и другие поселения на правом берегу, с районным центром, Енисейском, и Енисейским трактом. Об этом сообщает АО «Енисейское речное пароходство».

Специалисты Енисейского речного пароходства подготовили причалы в Еркалово и Прибрежной и освободили от льда проходы в Подтёсовский затон.

Паром ходит по расписанию. Из Еркалово первый рейс отправляется в 7:00, последний из Прибрежной начинается в 22:00. За сутки паром перевозит через Енисей около 100 единиц техники, в том числе и грузовой транспорт.

— За исключением периода с конца декабря по начало апреля, когда действуют ледовые переправы, для жителей правобережья паром является единственным доступным способом переправиться в Енисейск на личном автотранспорте, а для организаций — доставить грузы и технику, автобусы с рабочими, — отметил Евгений Грудинов, исполнительный директор Енисейского речного пароходства.

Фото: © АО «Енисейское речное пароходство»

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