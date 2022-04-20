На Енисее заработала самая северная паромная переправа

19 апреля открылось паромное сообщение между Еркалово и Прибрежная — это самая северная переправа через Енисей, которая соединяет Подтёсово и другие поселения на правом берегу, с районным центром, Енисейском, и Енисейским трактом. Об этом сообщает АО «Енисейское речное пароходство».

Специалисты Енисейского речного пароходства подготовили причалы в Еркалово и Прибрежной и освободили от льда проходы в Подтёсовский затон.

Паром ходит по расписанию. Из Еркалово первый рейс отправляется в 7:00, последний из Прибрежной начинается в 22:00. За сутки паром перевозит через Енисей около 100 единиц техники, в том числе и грузовой транспорт.

— За исключением периода с конца декабря по начало апреля, когда действуют ледовые переправы, для жителей правобережья паром является единственным доступным способом переправиться в Енисейск на личном автотранспорте, а для организаций — доставить грузы и технику, автобусы с рабочими, — отметил Евгений Грудинов, исполнительный директор Енисейского речного пароходства.

Фото: © АО «Енисейское речное пароходство»