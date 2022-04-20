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В Красноярске в магазине «Маяк» продавали поддельное сливочное масло

Главная Общество
Красноярск
11:06 20 Апреля 2022
общество, красноярск, магазины, роспотребнадзор
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В магазине «Маяк» ООО «КРАСРИТЕЙЛ» (ул. Мужества) сотрудники управления Роспотребнадзора Красноярского края выявили сливочное масло с поддельной декларацией о соответствии ЕАЭС, указанного на упаковке предприятия-изготовителя просто не существует. Об этом сообщает глава ведомства Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале.

Употребление продукции без обязательного подтверждения соответствия может быть опасно. Сливочное масло сняли с продажи.  

Общество привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Штраф 300 000 рублей уже оплачен.

— За прошлый год нами выявлено 18 образцов фальсифицированной продукции 15 — молочная продукция с наличием стеринов и несоответствующая по жирно-кислотному составу, 3 — мясные полуфабрикаты с наличием ДНК незаявленных мясных компонентов, — пишет Дмитрий Горяев. — Больше всего нестандартных проб среди молочной продукции приходится на сливочное масло и молоко, меньше — на сметану и сыр.

Возбуждено 22 административных дела, наложено 14 штрафов на сумму более 800 000 рублей, выдано 18 предписаний об устранении нарушений, в том числе 6 о приостановлении реализации продукции.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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