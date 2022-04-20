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В красноярском зоопарке отпраздновали день рождения енотихи Майи

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Красноярск
10:50 20 Апреля 2022
красноярск, зоопарк
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Енотиха Майя из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» отметила свой пятый день рождения. Сотрудники парка называют её одним из самых милых питомцев.

Как и все представители своего вида, енотиха непоседлива и любопытна, любит проверять карманы зоологов в поисках своих любимых лакомств. Больше всего Майя любит вымоченные фундук и изюм. По случаю праздника, сотрудники зоопарка подарили ей целый тазик с водой и лакомствами. Процесс их поедания сняли на видео, которым поделились со своими подписчиками в социальных сетях.

В красноярском зоопарке отпраздновали день рождения енотихи Майи

В зоопарке отметили, что в дикой природе еноты в среднем живут до 5 лет, а в условиях зоопарка, при правильном содержании могут дожить и до 20 лет.

Фото: vk.com/roevzoo

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