В красноярском зоопарке отпраздновали день рождения енотихи Майи

Енотиха Майя из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» отметила свой пятый день рождения. Сотрудники парка называют её одним из самых милых питомцев.

Как и все представители своего вида, енотиха непоседлива и любопытна, любит проверять карманы зоологов в поисках своих любимых лакомств. Больше всего Майя любит вымоченные фундук и изюм. По случаю праздника, сотрудники зоопарка подарили ей целый тазик с водой и лакомствами. Процесс их поедания сняли на видео, которым поделились со своими подписчиками в социальных сетях.

В зоопарке отметили, что в дикой природе еноты в среднем живут до 5 лет, а в условиях зоопарка, при правильном содержании могут дожить и до 20 лет.

Фото: vk.com/roevzoo