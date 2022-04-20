В Ачинске подрядчик заплатит штраф за нарушения срока капремонта здания

Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Назначен штраф — более 80 тысяч рублей.

В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году между КГКУ «Центр занятости населения г. Ачинска» и подрядной организацией заключён госконтракт на выполнение работ по капремонту здания для размещения в нём учреждения. Стоимость контракта — почти 13 млн рублей. Срок исполнения — август 2021 год.

Из-за отставания от графика работ в августе прокуратура направляла предостережение директору подрядной организации, но работы в установленный срок выполнены не были. Это повлияло на исполнение мероприятий в рамках нацпроекта.

Подрядной организации назначен штраф — более 80 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Работы подрядчик завершил. КГКУ «ЦЗН г. Ачинска» возобновило работу в отремонтированном здании.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина