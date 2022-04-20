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В Красноярском крае снижается темп роста цен на товары

Главная Общество
Красноярск
10:10 20 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, цены, магазины
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На основе еженедельных мониторингов сотрудники министерства экономики и регионального развития Красноярского края пришли к выводу, что на потребительском рынке региона наблюдается замедление роста цен на продовольственные и непродовольственные товары.

По данным Красноярскстата, цены на продовольственные товары за прошлую неделю выросли в среднем на 0,5 %, по отдельным продуктам питания отмечается снижение цен. Максимальное снижение зафиксировано на молоко 2,5-3,2 % жирности (-1,8 %), бананы (-3,4 %) и помидоры (-3,4 %). Максимальный прирост цен зафиксирован на свёклу (+7,6 %), лук репчатый (+5,2 %), соль (+4 %) и консервы фруктово-ягодные для детского питания (+3,3 %).

Непродовольственные товары подорожали примерно на 0,3 %. При этом телевизоры стали дешевле на 6,3 % (рост с 11 февраля — на 14,8 %), электропылесосы подешевели на 6,2 % (рост с 11 февраля — на 16,8 %), смартфоны – на 2,4 % (рост на 20,3 %).

По данным территориальных оперативных штабов в муниципальных образованиях Красноярского края, в некоторых районах продолжает дорожать сахар (до 7 %). В целом по региону цена на сахар снизилась на 0,5 %. В отельных территориях наблюдается резкий рост цен, значительно превышающий средне краевой уровень, на подсолнечное масло, рис, мясо, молоко, стиральный порошок, туалетную бумагу, зубную пасту и подгузники. Информацию по аномальному росту цен передали в УФАС по Красноярскому краю.

— На розничные цены повлиял ажиотажный спрос, ведь рынок потребительских товаров чутко реагирует на поведение покупателей. Ещё один фактор — рост курса валют по отношению к рублю, причём, колебания курса влияют и на товары, произведённые в России, в той мере, в которой в структуре затрат на их производство содержится импортная составляющая. Стоимость доставки повысили санкционные ограничения, которые усложнили транспортировку товаров, — рассказала Татьяна Магдибур, заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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