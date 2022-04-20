Глава Красноярского края Александр Усс подписал второй пакет антикризисных мер

Глава Красноярского края Александр Усс подписал второй пакет мер по обеспечению устойчивости экономики региона. В первую очередь, власти помогут сфере туризма, лесной и коммунальной промышленностям, а также авиаперевозчикам. Без поддержки не останется и креативный сектор – IT-индустрии, СМИ, рекламным компаниям. Напомним, это уже второй пакет антикризисных мер, разработанный краевыми властями.

Так, IT-компаниям помогут в реализации проектов. Аналогичные меры предусмотрены и для сферы туризма, включая создание кемпингов, автокемпингов и новых маршрутов. Субъекты малого и среднего предпринимательства получат субсидирование процентной ставки по льготным кредитам, а издатели или СМИ получат гранты на создание и распространение социально значимых для жителей материалов.

В числе мер поддержки указаны субсидирование процентной ставки, гранты и отсрочка арендных платежей, в том числе за пользование лесами, продление сроков действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Кроме того, предприятиям и организациям продлят разрешения и лицензии, в том числе без взимания госпошлины. А организациям-экспортёрам и компаниям, испытывающим затруднения в приобретении сырья для устранения дефицита в регионе, помогут в развитии транспортной инфраструктуры и организации бизнес-миссий в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

«Учитывая то, что мы создали фонд развития промышленности, и рассматриваем тот миллиард, который в нём есть, как механизм, и можем добавлять туда средства. Значительную часть из реальных потребностей и возможностей компаний по импортозамещению мы можем закрывать своими силами. Новые меры поддержки станут для предпринимателей серьёзным подспорьем», – отметил Александр Усс.

Напомним, что в начале апреля губернатор провёл встречу с предпринимателями по вопросам импортозамещения. Представители бизнеса высказали свои предложения по развитию новых направлений. Список включает 80 товарных позиций, в том числе изделия из полимеров, стройматериалы и мебель, бытовая и промышленная химия, ИТ-продукты и высокотехнологичное оборудование. Открыть новые производства готовы 30 предприятий.

«Что касается источников финансирования и поддержки ваших проектов, то они понятны. Во-первых, это возможный возврат к механизмам краевых госгарантий, с оценкой перспективности и востребованности проектов. Во-вторых, это федеральный и краевой фонды развития промышленности. В третьих, привлечение средств крупных компаний с предоставлением информации о том, что это пойдёт на пользу им. Большое вам спасибо за то, что вы есть. Учитывая, что кризис – это возможности, общими усилиями мы постараемся прийти к конкретным, практически значимым результатам», – отметил Александр Усс.

Социальная сфера также не осталась без внимания. Так, региональные программы льготного ипотечного кредитования получат дополнительное субсидирование процентных ставок. Финансирование получат и программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Особое внимание уделили формированию нового рынка труда, в частности, обучению и переподготовке жителей края по востребованным специальностям. Кроме того, будут предусмотрены субсидии местным работодателям, если они организовывают общественные и временные работы или переобучают своих сотрудников.

«Что касается поддержки граждан, власти региона приняли решение скорректировать краевую госпрограмму "Содействие занятости населения". Объём краевой госпрограммы увеличен в этом году на 715,6 млн рублей», – поясняет Агентство политических и экономических коммуникаций.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев