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В Красноярском крае построили 320 тысяч квадратных метров жилья

Главная Общество
Красноярск
09:42 20 Апреля 2022
общество, в красноярском крае, красноярск, строительство, жилье
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Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Как сообщают на сайте правительства Красноярского края, были рассмотрены вопросы реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории региона и строительства объектов по инфраструктурным бюджетным кредитам.

За первые три месяца в Красноярском крае введено около 320 тыс кв. метров жилья. Это на 38 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— В регионе активно решается вопрос переселения жителей из аварийного жилья. С начала запуска программы, с 2019 года, переселено 10 тысяч человек из более чем 165 тыс кв. метров. В Красноярском крае также реализуется федеральный проект по формированию комфортной городской среды. Благодаря федпроекту в этом году планируется создать 213 объектов (места для отдыха, детские площадки, общественные пространства), — сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В регионе существует и потенциал строительства — около 415 гектаров. На этой площади могут быть реализованы проекты жилищного строительства, в том числе с применением механизма комплексного развития территорий.

— За прошлый год в регионе построили и ввели в эксплуатацию 1 млн 346 тыс кв. м жилья. Это выше целевого показателя, установленного нацпроектом «Жильё и городская среда». По вводу жилья край занимает второе место в СФО. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья выполняется с опережением. Особое внимание уделяется программе строительства жилья для работников бюджетной сферы, — отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Кроме этого, во время встречи обсудили вопросы реализации проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. В том числе проектные решения строительство метрополитена в Красноярске.

Фото: © krskstate.ru

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