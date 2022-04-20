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Врачи краевой больницы прооперировали пациента с гемофилией

Главная Общество
Красноярск
09:20 20 Апреля 2022
операция, красноярск, общество, заболевание
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Врачи краевой клинической больницы провели сложную операцию пациенту с переломом голени, при этом у больного гемофилия. Об этом рассказал врач-травматолог Владимир Серебренников.

По мнению медиков, перелом голени — типичная травма, и ничего особенного в ней нет, но только не для человека с гемофилией, где каждый ушиб может оказаться смертельным.

Гемофилия — это серьёзное наследственное нарушение свёртываемости крови. При данном заболевании кровь человека не сворачивается должным образом, что приводит к неконтролируемому кровотечению. Оно может возникнуть спонтанно или после незначительной травмы.

Операцию провели через маленькие отверстия. Целостность голени восстановлена. Шансы на возвращение пациента к привычной жизни высоки.

Фото: t.me/kkbkras

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