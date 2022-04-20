Дело Быкова суд единолично рассмотрит 29 апреля

В Красноярске суд единолично рассмотрит дело Анатолия Быкова.
18 апреля по итогам предварительного слушания назначили дату рассмотрения дела о подстрекательстве к убийству по найму, сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Ранее Анатолий Быков не поддержал заявленное им ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных. По постановлению Центрального районного суда Красноярска слушание состоится 29 апреля. Его проведёт судья единолично.
Напомним, что бизнесмена обвиняют в организации убийства предпринимателя Андрея Неколова, а также покушении на убийство Андрея Грабовского. Вместе с Быковым обвиняемым по делу проходит Александр Живица – исполнитель убийства и покушения.
Фото: © РИА Новости / пресс-служба Красноярского краевого суда