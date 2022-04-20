Дело Быкова суд единолично рассмотрит 29 апреля

В Красноярске суд единолично рассмотрит дело Анатолия Быкова.

18 апреля по итогам предварительного слушания назначили дату рассмотрения дела о подстрекательстве к убийству по найму, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Ранее Анатолий Быков не поддержал заявленное им ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных. По постановлению Центрального районного суда Красноярска слушание состоится 29 апреля. Его проведёт судья единолично.

Напомним, что бизнесмена обвиняют в организации убийства предпринимателя​ Андрея Неколова, а также покушении на убийство Андрея Грабовского. Вместе с Быковым обвиняемым по делу проходит Александр Живица – исполнитель убийства и покушения.

Фото: © РИА Новости / пресс-служба Красноярского краевого суда