На Кубе занимаются продвижением платежной системы карт «Мир»

Национальная система платежных карт из России работает над запуском карт «Мир» в трёх зарубежных странах.

Об этом со ссылкой на первого зампреда ЦБ РФ Ольгу Скоробогатову сообщило информагентство «Интерфакс».

«Есть ряд стран, которые хотели бы с нами сотрудничать. Вот, например, Куба — один из последних проектов, которые мы сейчас делаем. Граждане России смогут использовать карту «Мир» на Кубе. Две другие страны пока нельзя называть, потому что с ними идут переговоры, но туда «наши граждане как туристы ездят очень активно», — отметила Ольга Скоробогатова.

Напомним, что Россия с Турцией подписали соглашение о расчетах в национальных валютах ещё в октябре 2019 года. В соглашении предусмотрено дальнейшее расширение по использованию российских карт «Мир» на территории Турции. А ещё в договоре прописано, что Турция может подключить местные банки и компании к российскому аналогу SWIFT.

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