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Карту «Мир» продвигают на Кубе

Главная Общество
Красноярск
08:03 20 Апреля 2022
финансы, банки, общество, куба, в мире, деньги
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Национальная система платежных карт работает над запуском карт «Мир» на Кубе и еще в двух странах

Об этом со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову сообщил «Интерфакс».

«Есть ряд стран, которые хотели бы с нами сотрудничать. Вот, например, Куба — один из последних проектов, которые мы сейчас делаем. То есть наши граждане смогут использовать карту «Мир» на Кубе. Её слова приводит агентство. По словам зампреда ЦБ, две другие страны пока нельзя называть, потому что с ними идут переговоры, но, по ее словам, туда «наши граждане как туристы ездят очень активно», — отметила Ольга Скоробогатова.

Напомним, что Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах ещё в октябре 2019 года. В соглашении предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт «Мир» на территории Турции и подключение местных банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российскому аналогу SWIFT. 

Фото: pixabay.com

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