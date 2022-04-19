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Мэр Красноярска рассказал о создании нового сквера на месте пустыря

Главная Общество
Красноярск
19:10 19 Апреля 2022
общество, благоустройство, красноярск, строительство
Фотография © admkrsk.ru
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В микрорайоне Пашенный города Красноярска начали создавать сквер на месте пустыря.

Как рассказал глава города в своем telegram-канале, ранее на это пространстве находились аварийные деревянные дома. О  желании создать парк на месте бараков высказались жители краевой столицы на голосовании за объекты благоустройства.

Мэр Красноярска рассказал о создании нового сквера на месте пустыря

Согласно проекту, на территории нового общественного пространства построят детские игровые площадки, кольцевые дорожки для любителей покататься на велосипедах и роликах, спорткомплекс и площадку для выгула собак. Завершить проект благоустройства должны в 2022 году.

Как отметили в мэрии, сквер будет оснащен эффективной системой освещения и видеонаблюдения.

«Некоторые хотели построить здесь торговый центр. Сейчас статус этой земли однозначен, она станет новым парком „Полтавский“. Кс слову, это не единственный новый рекреационный объект в Свердловском районе. Этим летом начнем создание первого сквера в микрорайоне Водники», – напомнил глава города Сергей Ерёмин.

Мэр Красноярска рассказал о создании нового сквера на месте пустыря

Глава города также рассказал, что в настоящее время продолжается работа по улучшению системы транспортного сообщения в Пашенном. В ближайших планах реализация двух проектов — выход с улицы Судостроительной на Николаевский мост и улицу Гладкова. Сейчас ведется подготовка площадок для строительства данных объектов.

Общество / НОВОСТИ
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