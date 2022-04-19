Мэр Красноярска рассказал о создании нового сквера на месте пустыря

В микрорайоне Пашенный города Красноярска начали создавать сквер на месте пустыря.

Как рассказал глава города в своем telegram-канале, ранее на это пространстве находились аварийные деревянные дома. О желании создать парк на месте бараков высказались жители краевой столицы на голосовании за объекты благоустройства.

Согласно проекту, на территории нового общественного пространства построят детские игровые площадки, кольцевые дорожки для любителей покататься на велосипедах и роликах, спорткомплекс и площадку для выгула собак. Завершить проект благоустройства должны в 2022 году.

Как отметили в мэрии, сквер будет оснащен эффективной системой освещения и видеонаблюдения.

«Некоторые хотели построить здесь торговый центр. Сейчас статус этой земли однозначен, она станет новым парком „Полтавский“. Кс слову, это не единственный новый рекреационный объект в Свердловском районе. Этим летом начнем создание первого сквера в микрорайоне Водники», – напомнил глава города Сергей Ерёмин.

Глава города также рассказал, что в настоящее время продолжается работа по улучшению системы транспортного сообщения в Пашенном. В ближайших планах реализация двух проектов — выход с улицы Судостроительной на Николаевский мост и улицу Гладкова. Сейчас ведется подготовка площадок для строительства данных объектов.