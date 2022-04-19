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29 апреля в Красноярском крае начнётся пассажирская речная навигация

Главная Общество
Красноярск
19:00 19 Апреля 2022
красноярск, енисей, судно
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С 29 апреля в Красноярском крае начнётся навигация по Енисею. Перевозить пассажиров будут теплоходы проекта А 45-1. Подготовки к навигационному сезону проверил заместитель министра транспорта региона Дмитрий Зотин. Всего в этом году на ремонт флота потратят порядка 58,5 млн рублей.

«Строительство на Средне-Невском судостроительном заводе идёт по графику. Конечно, у нас есть определённые оперативные ходы по замене некоторых комплектующих на аналоги, но все узлы и агрегаты на строящиеся суда будут поставлены в срок», – отметил он и добавил, что предпосылок к срыву навигации из-за изменений в цепочках поставок запчастей, на данный момент нет.

Первыми по маршруту Торговый центр – Усть-Мана пойдут теплоходы «Михаил Годенко» и «Заря – 343». 1 июня суда «Иван Назаров», «Красноярск» и «Енисейск» выйдут на маршрут «Енисейск – Бор». С 3 июня на линии Ярцево –  Кривляк – Майское будет работать катер на воздушной подушке «Сириус». Аналогичное судно с 4 июня начнёт перевозить пассажиров на маршруте Ярцево – Фомка – Нижнешадрино. В Дудинку 9 июня отправятся «Александр Матросов», 15 июня – «Валерий Чкалов», которые в этом году совершат по 20 рейсов на Север. 

Напомним, в ближайшее время старые суда «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» заменят более современными «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев». Строительство первого судна стартовало в присутствии главы Красноярского края Александра Усса в июле 2020 года.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

 

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