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С 29 апреля в Красноярске введут особый противопожарный режим

Главная Общество
Красноярск
18:00 19 Апреля 2022
красноярск, пожары
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С 29 апреля в Красноярске введут особый противопожарный режим, рассказали в администрации города. С этого момента будет запрещён розжиг открытого огня, сжигание мусора и листвы.

Подготовка началась уже сейчас. Рабочие провели покосы сухой травы на 2,3 тысячах кв. метрах территорий, которые определили сотрудники пожарного надзора. В основном это участке, где возгорания фиксировали в предыдущие годы. В списке больше 60 адресов, в частности, Караульная и Лысая гора, а также большой участок возле деревни Песчанка. 

Кроме того, траву скосили вдоль всех городских магистралей, а чтобы пожары не распространялись были насыпаны минерализованные полосы, в том числе на Караульной горе и вокруг границ СНТ «Янтарь».

За прошедшие выходные в Красноярске зарегистрировали 26 пожаров сухой травы. В некоторых случаях существовала угроза перехода огня на жилые дома. 

Фото: © admkrsk.ru

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