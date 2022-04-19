С 29 апреля в Красноярске введут особый противопожарный режим, рассказали в администрации города. С этого момента будет запрещён розжиг открытого огня, сжигание мусора и листвы.

Подготовка началась уже сейчас. Рабочие провели покосы сухой травы на 2,3 тысячах кв. метрах территорий, которые определили сотрудники пожарного надзора. В основном это участке, где возгорания фиксировали в предыдущие годы. В списке больше 60 адресов, в частности, Караульная и Лысая гора, а также большой участок возле деревни Песчанка.

Кроме того, траву скосили вдоль всех городских магистралей, а чтобы пожары не распространялись были насыпаны минерализованные полосы, в том числе на Караульной горе и вокруг границ СНТ «Янтарь».

За прошедшие выходные в Красноярске зарегистрировали 26 пожаров сухой травы. В некоторых случаях существовала угроза перехода огня на жилые дома.

Фото: © admkrsk.ru