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Интернет-магазин «Флора Сибири» продавал несуществующие сорта саженцев и семян

Главная Общество
Красноярск
18:25 19 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, нарушения
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Специалисты Управления Россельхознадзора выявили нарушения в интернет-магазине «Флора Сибири», в котором продаются саженцы плодовых и ягодных культур, семян огурцов и томатов.

На сайте представлены сорта томатов: «балерина», «банан розовый», «1000 и 2 помидорки», «Wolverine», яблони «любава», вишни степной «маяк», сливы: «айская желтая», «горная черная», «синильга», «ида», абрикоса «восточный саян», земляники: «korona», «kent», «sonsation», «Malling Centenary», «darselect», «Азия», «фестивальная ромашка», «диамант», «Mara-des-bois», «selva», «оstara», «ananas», земклуники «пенелопа», малины «краса России», «гордость России», «генералиссимус», смородины красной «красная крупная», «сахарная», смородины черной «жемчужина», смородины белой «белая царица», «голландская белая». Эти сорта не включённые в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. А это нарушение ст. 30 ФЗ от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве». Таких сортов просто не существует.

Как сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, индивидуальному предпринимателю выданы предостережение о недопустимости нарушения законодательства, рекомендация по соблюдению обязательных требований в области семеноводства.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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